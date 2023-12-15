Симферополь, 16 декабря, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Производство кинофильмов планирует возобновить в Республике Крым глава региона Сергей Аксёнов. Своими планами он поделился 15 декабря в эксклюзивном интервью ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Аксёнов подтвердил, что у него есть давнее желание встретиться с режиссёром Никитой Михалковым. Недавно глава Крыма договорился встретиться со знаменитым кинодеятелем в Москве.

Как пояснил Аксёнов, у него есть планы возобновления производства кинофильмов в Крыму. По мнению главы Крыма, ситуацию никто не знает лучше, чем Михалков и ректор ВГИКа Владимир Семёнович Малышев. именно поэтому Аксёнов обратился к ним с просьбой о встрече.

«Вот договорились встретиться и сверить часы. Я в творчестве не силен — я как старый солдат, не знающий слов любви, — но помогать буду!» — отметил Аксёнов.

Полуостров Крым в советское время был одним из популярных мест среди деятелей киноискусства. Здесь снимали свои киношедевры режиссёры Леонид Гайдай, Александр Птушко, Леонид Квинихидзе, Владимир Роговой и многие другие. В Крыму были сняты такие полюбившиеся зрителям фильмы, как «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Сошедшие с небес», «Кавказская пленница», «Небесные ласточки», «Офицеры» и множество других.

Кроме того, в Крыму расположена одна из старейших киностудий в России — основанная в 1919 году Ялтинская киностудия.