Симферополь, 16 декабря, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Уходящий 2023 год не следует назвать самым тяжелым для Крыма, заявил глава региона Сергей Аксёнов в интервью ИА Регнум.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Так он ответил на соответствующий вопрос. По словам руководителя региона, жители полуострова сталкивались с серьёзными трудностями и в другие периоды.

Аксёнов напомнил о ситуации с энергоблокадой и водной блокадой Крыма, начавшейся с 2014 года, а также о разрушительном наводнении, которое произошло в 2021 году.

«Например, в конце 2015 года Украина начала энергоблокаду, в результате которой Крым практически мгновенно лишился 80 процентов электроэнергии, поставлявшейся на полуостров. К тому времени уже был перекрыт Северо-Крымский канал, по которому мы получали порядка 80% пресной воды… А был ли легким, например, 2021 год, когда в результате удара стихии затопило Ялту и другие населенные пункты? Когда пострадали и погибли люди, а ущерб исчислялся миллиардами рублей?» — отметил Аксёнов.

Он подчеркнул, что население региона достойно преодолевало все эти трудности.

«Поэтому думаю, что дело не в том, какой год был более тяжелым, а в том, что крымчане достойно преодолевают все испытания. Что Россия своих не бросает и всегда приходит на помощь», — сказал глава Крыма.

Аксёнов добавил, что власти и жители полуострова ждут, что следующий 2024 год станет успешным для региона и страны.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября российский президент Владимир Путин, выступая на встрече с членами Общественной палаты РФ, заявил, что Россия встала на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии из-за действий украинских властей, которые ущемляли права русского населения и начали его уничтожать при поощрении Запада. По словам главы государства, стремления Киева в отношении жителей этих территорий стали чем-то запредельным.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года в результате референдума, который прошёл на полуострове. За решение воссоединиться в РФ отдали свои голоса более 90% пришедших на участки жителей региона. Севастополь получил статус города федерального значения.