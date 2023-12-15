Москва, 16 декабря, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ни от кого не скрывается, а действия МВД Украины по объявлению его в розыск является бред, комментировать который не имеет смысла. Такое заявление сделал советник патриарха протоиерей Николай Балашов 15 декабря в беседе с «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Патриарх ни от кого не скрывается. Приезжайте, ждём», — сказал Балашов, условно обратившись к украинским правоохранителям.

Действия МВД Украины Балашов назвал бредом, комментировать который излишне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МВД Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла «скрывающимся от досудебного расследования». Власти Киева в начале ноября сообщили о заочном предъявлении обвинения патриарху Кириллу в посягательстве на территориальную целостность Украины, однако об объявлении священнослужителя в розыск не сообщалось.

Власти Украины уже неоднократно заочно приговаривали к различным тюремным срокам российских общественных и политических деятелей, но ни к каким последствиям такие действия не приводили.

Так, в начале ноября Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны».