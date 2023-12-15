Москва, 15 декабря, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин снова прокомментировал строгость наказаний за экономические преступления, 15 декабря на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев поблагодарил президента за то, что российский лидер на прямой линии назвал большие сроки по экономическим статьям перебором.

«То есть сидеть 14 лет никто не хочет», — отметил Путин и добавил, что закон лучше не нарушать.

Нечаев пояснил, что после эфира «Итогов года» ему по прямой линии позвонило множество людей, которым точка зрения президента тоже «откликнулась».

Ранее ИА Регнум сообщало, что на прямой линии президент России Путин от сроков в 14–15 лет осужденным за экономические преступления. Президент поручил законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

При этом президент на прямой линии указал, что во многих странах сроки за экономические преступления складываются, и в результате люди получают там запредельные сроки — по 100 лет и даже больше.