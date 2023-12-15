Москва, 15 декабря, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Внешнее вмешательство в предстоящие выборы президента России недопустимы, их будут жёстко пресекать, заявил президент России Владимир Путин 15 декабря на встрече с лидерами парламентских фракций.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России», — сказал он.

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Путин пообещал, что руководство страны защитит свободу и суверенитет российского народа и его право на выбор будущего. Президент подчеркнул, что в России только народ является источником власти.

Российский лидер также заявил, что избирательная кампания в России должна проходить на конкурентной основе и со строгим соблюдением законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Советом Федерации России принял постановление о проведении президентских выборов в 2024 году 17 марта. Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Запад планирует сорвать выборы президента России в 2024 году и уже начал работать над этим.

Путин 14 декабря во время прямой линии сказал, что Россия не сможет существовать без суверенитета в том виде, в котором она существует тысячи лет. Он заявил о необходимости укреплять безопасность страны и общественный суверенитет, обеспечивать права граждан и их безопасность в сфере технологий, экономики, а также развивать парламентаризм.