Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в выборы президента
Путин: любые попытки вмешаться в выборы президента будут жёстко пресекать
Москва, 15 декабря, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Внешнее вмешательство в предстоящие выборы президента России недопустимы, их будут жёстко пресекать, заявил президент России Владимир Путин 15 декабря на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России», — сказал он.
Путин пообещал, что руководство страны защитит свободу и суверенитет российского народа и его право на выбор будущего. Президент подчеркнул, что в России только народ является источником власти.
Российский лидер также заявил, что избирательная кампания в России должна проходить на конкурентной основе и со строгим соблюдением законодательства.
Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Советом Федерации России принял постановление о проведении президентских выборов в 2024 году 17 марта. Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что Запад планирует сорвать выборы президента России в 2024 году и уже начал работать над этим.
Путин 14 декабря во время прямой линии сказал, что Россия не сможет существовать без суверенитета в том виде, в котором она существует тысячи лет. Он заявил о необходимости укреплять безопасность страны и общественный суверенитет, обеспечивать права граждан и их безопасность в сфере технологий, экономики, а также развивать парламентаризм.