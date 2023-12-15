Москва, 15 декабря, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Впервые посетив Москву после начала специальной военной операции России на Украине глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о том, как поменялась духовно-культурная жизнь полуострова с прибытием туда митрополита Тихона (в миру Георгия Шевкунова). По словам крымского лидера, они лично знакомы, и священнослужитель представляет собой интеллектуально развитого, сильного и по-настоящему мудрого патриота.

Сергей Мальгавко/ТАСС Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

«Уверен, что мы продолжим совместную реализацию проектов в разных сферах, в том числе, в плане поддержки наших воинов и жителей вернувшихся домой российских регионов», — заявил Аксёнов в интервью ИА Регнум.

В октябре 2023 года Синод РПЦ назначил митрополита Тихона на пост главы Крымской митрополии. Его назначили епископом Псковским и Порховским, а также главой Псковской митрополии в мае 2018 года, когда патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возвёл его в сан митрополита.

Митрополит Тихон является активным общественным деятелем, а также членом комиссий Межсоборного присутствия Русской православной церкви по вопросам церковного права (секретарь), по вопросам богослужения и церковного искусства, по вопросам организации церковной миссии, и по вопросам организации жизни монастырей и монашества.

Митрополит Тихон награждён церковными и светскими наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Дружбы, орденом святого равноапостольного великого князя Владимира III степени и другими. Также он является лауреатом нескольких престижных литературных премий, в том числе Большой литературной премии России.