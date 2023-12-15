* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 декабря, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов российского и израильского актёра театра и кино Анатолия Белого (Вайсмана), сообщила 15 декабря пресс-служба ведомства.

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый (Вайсман) — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

«А. А. Вайсман принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении.

В министерстве также указали, что актёр выступил против СВО, а также распространял фейки о российских властях, выступал на площадках, организованных иностранными структурами, и собирал деньги на помощь ВСУ.

Кроме того, Минюст признал иноагентами экс-главреда издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрея Затирко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывшего муниципального депутата Хельгу Пирогову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), главреда «Кавказского узла» Григория Шведова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и представителя организации «Гражданский совет» Дениса Соколова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили писателю Дмитрию Быкову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) от лица главы офиса главы киевского режима Андрея Ермака. Иногаент в ходе беседы заявил, что не имеет претензий к тому, что Украина убивает российских бойцов.