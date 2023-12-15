Москва, 15 декабря, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Только лишь российский народ является источником власти в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями вечером 15 декабря.

Максим Блинов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами фракций в Государственной Думе РФ

«Мы защитим свободу нашего народа, и суверенитет, и право выбирать своё будущее. Именно народ и только народ России — единственный источник власти в стране», — сказал российский лидер.

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Ранее на встрече Путин напомнил о корнях российского парламентаризма, заявив, что они уходят в Новгородское и другие древнерусские вече. Как подчеркнул президент, на таких собраниях принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории.