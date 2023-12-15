Москва, 15 декабря, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что российский парламентаризм уходит корнями в Новгородское и другие древнерусские вече. Об этом он сказал 15 декабря на встрече с лидерами парламентских партий.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами фракций в Государственной Думе РФ

«На самом деле у нас принципы парламентаризма и сами идеи народовластия складывались гораздо раньше. Можно посмотреть на вече Новгородское — это, кстати, не только там были народные сходы, народные собрания и вече, которые принимали важнейшие решения в жизни той или иной территории», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе мероприятия Путин также заявил, что конституция создала гарантии прав и свобод граждан. Как отметил российский лидер, документ 1993 года создал хорошие и прочные правовые гарантии для россиян, заложив основы государственной и правовой систем. Президент подчеркнул, что Основной закон России задал облик и Госдумы, и Совета Федерации.