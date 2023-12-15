Москва, 15 декабря, 2023, 20:57 — ИА Регнум. 17 декабря «Роснефть» и гоночная команда LADA Sport ROSNEFT проведут розыгрыш автомобиля. Событие состоится в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Пресс-служба НК «Роснефть» На ВДНХ разыграют приз от «Роснефти» — автомобиль

В мероприятии примут участие ведущие радиостанции «Европа Плюс» — коллектив «Бригада У», и пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT — Максим Туриев и Леонид Панфилов. В программе также выступление уникальной вокальной группа «Квартет Про».

Попробовать выиграть автомобиль LADA GRANTA и другие подарки может любой желающий. Для этого необходимо прийти 17 декабря в павильон «Роснефти» на ВДНХ, зарегистрироваться, подписать согласие на обработку персональных данных и поместить отрывную часть листовки в лототрон. Листовки можно получить заранее на АЗС «Роснефти» в Москве, в ЦСКА Арене или непосредственно в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Розыгрыш призов состоится на Открытой сцене ВДНХ в этот же день с 18:30 до 19:30.

«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT, активно участвуя в развитии российского автоспорта. Благодаря сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, стали доступны всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar и приобрести моторное масло Rosneft Magnum Racing можно на АЗС Компании.

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в течение всего времени работы Международной выставки-форума «Россия» выставлен гоночный болид команды LADA Sport ROSNEFT — LADA Vesta SPORT TCR, мощностью 340 л. с. В уличной части экспозиции посетители могут посмотреть на авмтобиль LADA Niva Sport T2, который преодолел тысячи километров по спецучасткам ралли-марафона «Шелковый путь», и LADA Vesta Sportline SW Black — серийный автомобиль с форсированным 16-ти клапанным двигателем.

Любители кольцевых автогонок в павильоне «Роснефти» могут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы, лично познакомиться с гонщиками команды LADA Sport ROSNEFT и узнать об истории их успеха «из первых рук».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.