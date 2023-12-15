Москва, 15 декабря, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Конституция России создала гарантии прав и свобод граждан и определила облик парламента страны, заявил президент РФ Владимир Путин 15 декабря на встрече с лидерами парламентских фракций.

Денис Абрамов/РИА Новости

«Конституция 1993 года, безусловно, создала хорошие, прочные гарантии соблюдения прав, свобод граждан России, основы нашей государственной, правовой системы и сбалансированных федеративных отношений», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Основной закон России задал облик и Госдумы, и Совета Федерации. Он подчеркнул высокий статус этих палат российского парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Путин по случаю Дня Конституции заявил, что Основной закон помогает стабилизировать государство. Президент подчеркнул, что главное в Конституции — защита интересов граждан. Он также назвал главный закон страны живым организмом, который со временем нужно менять в соответствии с требованиями времени.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 11 декабря допустил, что в Конституции возможны точечные изменения, её донастройка. Она также отметил, что пока нет условий для её изменения.