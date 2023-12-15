* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 декабря, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) готов выступить в России на Новый год, если ему заплатят €50 тыс. за 40-минутное выступление, сообщил 15 декабря RT.

Anatoly Lomohov/Global Look Press Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Как стало известно журналистам, у артиста нет заказов на предстоящие праздники, а ближайшие выступления запланированы только на март — турне по США и Канаде. По этой причине Слепаков готов выступать на корпоративах.

Райдер комика предусматривает перелёт для него бизнес-классом и билеты в эконом-классе для двух помощников артиста. В России он хочет личную охрану и удлинённую версию автомобиля представительского класса Mercedes, Audi или BMW.

В странах за пределами СНГ Слепаков предпочитает, чтобы водитель автомобиля не был русскоязычным. Он также должен молчать во время поездок. Проживать комик хочет в лучшей гостинице города, где будет концерт, при этом запрещено раскрывать место его проживания.

За нарушение каждого пункта райдера полагается штраф в размере €500. Организаторы концерта также заявили, что деньги за выступление предпочитают получить наличными, и обещают потом заплатить с них налоги самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре вышла песня Слепакова, где он спародировал песню SHAMAN «Я русский». В ней комик заявил, что навсегда останется в Израиле, а под конец спел припев еврейской песни «Хава нагила». Пользователи в комментариях под песней заявили, что теперь комик показал своё настоящее лицо.

Солист музыкальной группы «Чайф» Владимир Шахрин в сентябре назвал сбежавших из России артистов несчастными людьми, которые занимаются самообманом, сравнивая себя с эмиграцией, бежавшей из страны после революции 1917 года. Он призвал их осознать ошибочность своего решения и заявил, что не будет ничего хорошего, если бежавшие будут приезжать в Россию только для заработка.