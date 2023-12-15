Киев, 15 декабря, 2023, 20:06 — ИА Регнум. МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом стало известно вечером 15 декабря.

MFA Russia/Global Look Press Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В базе данных украинского ведомства значится, что священнослужитель «скрывается от досудебного расследования».

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам заключения с конфискацией имущества по обвинению в «нарушении законов и обычаев войны». Ему также инкриминировали финансирование региональной службы безопасности, которую на Украине посчитали незаконным вооружённым формированием.

Последним с украинской стороны, кого объявили в розыск в России, стал начальник главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов. Как следует из базы ведомства, статья, по которой его разыскивают, не уточняется. В беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов заявил, что слова Буданова о переносе боевых действий на территорию России не более чем фантастика и мечты, но они свидетельствуют о том, что он может ослушаться любых указаний главы киевского режима.