Симферополь, 15 декабря, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал в эксклюзивном интервью ИА Регнум, как полуостров справляется с ракетными ударами и атаками Вооружённых сил Украины (ВСУ), и как пережил «шторм века».

Александр Полегенько/ИЗВЕСТИЯ

«Благодаря работе военных, силовых структур в регионе обеспечивается необходимый уровень безопасности. Предотвращено большое количество терактов, задержано немало агентов украинских спецслужб», — отметил глава Республики.

Он добавил, что пока у ВСУ остаются средства и ресурсы, они всеми силами будут стремиться навредить полуострову. Однако, как подчеркнул Аксёнов, силы противовоздушной обороны справляются со своими задачами.

Говоря о «шторме века», глава Крыма подчеркнул, что от стихийных бедствий никто не застрахован. Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству о выделении средств на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры.

Теперь, по словам Аксёнова, главная задача состоит в том, чтобы в максимально короткие сроки ликвидировать последствия непогоды. В этой связи власти Крыма планируют до 20 декабря завершить оценку ущерба, причинённого стихийным бедствием.

Глава Крыма в интервью ИА Регнум также заявил, что, по оперативной информации, регион принял 4,7 миллиона отдыхающих в 2023 году. Он отметил, что объем турпотока снизился, но это, по его словам, связано с приостановкой авиасообщения. Помимо этого, меры по обеспечению безопасности в Крыму принимаются в полном объеме. Как рассказал глава республики, люди спокойно трудятся, учатся и отдыхают. Да и стай напуганных туристов как-то не наблюдается, добавил он.

Сотрудники ФСБ выявили 11 декабря в Крыму обширную агентурную сеть украинских спецслужб. За год сотрудники ведомства пресекли 14 терактов и диверсий на полуострове.

В Крыму 26 ноября почти полмиллиона жителей остались без света из-за штормового ветра. В частности, от стихии пострадали Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский районы республики. Шторм в Крыму стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Глава парламента Крыма Владимир Константинов даже заявил, что регион пережил «армагеддон». Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за разгула стихии в Крыму погиб один человек.