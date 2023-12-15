Симферополь, 15 декабря, 2023, 19:29 — ИА Регнум. После временного ограничения движения на Крымском мосту 15 декабря со стороны Тамани и Керчи образовались очереди из транспортных средств, сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

«В очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани скопилось 60 грузовиков и автомобилей.

Вечером 15 декабря движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Причины остановки грузовиков и легковых автомобилей не называли. Затем примерно через час движение возобновили.

Как сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта на Крымском мосту перекрывали в ночь на 5 декабря. Всех, кто находился на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие. Позднее движение возобновили. В целях безопасности на этом объекте периодически перекрывают движение транспортных средств. Ограничительная мера носит временный характер.