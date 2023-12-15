Минск, 15 декабря, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Один из западных лидеров не раз посылал сигналы о необходимости начала переговоров по Украине и европейской безопасности. Об этом 15 декабря рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей западных стран, очень известных, в том числе один конкретный руководитель <…> посылал сигналы, почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной», — рассказал Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Министр подчеркнул, что такие предложения поступают вопреки обещаниям Запада не обсуждать эти вопросы без Украины. По словам российского дипломата, Москва готова к диалогу со странами, заинтересованными в том, чтобы положить конец попыткам выстраивания собственной безопасности за счёт других.

Также Лавров напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что противники переговоров по Украине должны понимать: чем дольше они будут заставлять главу киевского режима вести боевые действия, тем более сложными для них будут условия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 15 декабря, министр иностранных дел Лавров заявил, что странам Запада пора трезво оценить ситуацию и осознать тупиковость антироссийского курса. Лавров также указал на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский явно не оправдал западных надежд и не смог стать инструментом для подрыва безопасности в России.

До этого, 13 декабря, российский дипломат заметил, что политики в США после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) перестали говорить, что хотят стратегического поражения России.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15декабря сообщил, что Путин готов работать с любым президентом США, кто учтёт позицию России. При этом представитель Кремля отметил, что при равном выборе президент предпочтёт конструктивного американского президента, понимающего значимость диалога с зарубежными коллегами.