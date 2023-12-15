Москва, 15 декабря, 2023, 19:26 — ИА Регнум. В Москве молодая пара выкрала светящегося оленя из-под новогодней ёлки в подъезде. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Кадр из видео

Инцидент произошёл в одном из жилых комплексов на юге столицы. На камерах видеонаблюдения видно, как молодые люди, сидя на корточках, долго разглядывали игрушку около установленной в подъезде ёлки. Затем они решили сфотографироваться с ней, девушка начала позировать.

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В какой-то момент она встала, обошла ёлку, нашла розетку и выдернула из неё шнур. Молодой человек ходил рядом, ожидал, пока она закончит манипуляции. Затем девушка взяла праздничного оленя подмышку, и они оба вышли из подъезда. Полиция уже приступила к расследованию новогодней кражи.

Как сообщало 12 декабря ИА Регнум, в Красноярском крае чиновники без спроса спилили ёлку с участка жительницы посёлка Горячегорск. После этого ель установили на городской площади в Шарыпово.

По словам председателя комитета по охране здоровья и социальной политике краевого заксобрания Ильи Зайцева, чтобы спилить ель, несмотря на протесты соседей, специальная бригада разобрала часть забора.

Он рассказал, что дерево посадила бабушка женщины. Она попросила восстановить справедливость, подчеркнув, что её семье нанесли моральный ущерб.