Варшава, 15 декабря, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Польская комиссия по расследованию смоленской авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб президент страны Лех Качинский, врала и использовала предоставляемые ей средства не по назначению. Об этом 15 декабря заявил журналистам замминистра национальной обороны Цезари Томчик.

ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

По его словам, происходило «всё самое худшее». Так он охарактеризовал полученные данные о работе комиссии.

«Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой», — заявил Томчик.

Как он подчеркнул, даже польские парламентарии не добились от комиссии адекватной информации, к которой фактически просто не получали доступа.

Авиакатастрофа с самолётом Качиньского произошла 10 апреля 2010 году в аэропорту Смоленск-Северный, когда при заходе на посадку лайнер Ту-154 потерпел крушение. Погибли 96 человек.

Началось совместное российско-польское расследование причин крушения. Польские власти не согласились с заключением Международного авиационного комитета, заявившего, что катастрофа произошла по причине неквалифицированных решений экипажа, и назначили повторную экспертизу, комиссия по которой в течение нескольких лет не могла прийти ни к каким выводам. Впоследствии её представители обвинили в крушении российские власти, но не закончили при этом свою работу.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал решение о ликвидации повторной комиссии. Глава МВД страны Марчин Кервиньский заявил, что рапорт по итогам первого расследования подробно объяснил причины трагедии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря 2022 года заявлял, что Польша просто не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154 и признавать авиакатастрофу несчастным случаем.