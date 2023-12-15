Нижневартовск, Югра, 15 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В Нижневартовске мужчина с топором разгромил отделение банка, сообщил 15 декабря Telegram-канал «112».

По данным источника, вечером 15 декабря мужчина ворвался в отделение Сбербанка на улице 60 лет Октября и начал крушить оргтехнику и мебель. При этом, как рассказали очевидцы, людей он не тронул. Также они заметили, что всё время он разговаривал с кем-то по видеосвязи.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на улице. Его отвезли в психиатрическую больницу. Так, если мужчину признают вменяемым, ему придётся выплатить компенсацию за нанесённый ущерб.

Как сообщало ИА Регнум, в мае мужчина совершил ограбление одного из отделений «Россельхозбанка» в Екатеринбурге. Он забрал более пяти миллионов рублей. Мужчина пришёл в банк утром, ещё до его открытия. Увидев кассира банка, он приставил к её голове пистолет и велел отвести к сейфу.

Летом вооружённый мужчина захватил в заложники несколько человек в здании отделения банка в Астане.