Брюссель, 15 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. К внесению дополнительных взносов в бюджет Евросоюза в обмен на упрощение бюджетных норм в Европе готовы для продолжения помощи Киеву 26 стран — участниц организации. Об этом 15 декабря заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам фон дер Ляйен, ЕС достиг пределов возможностей существующего бюджета для ответов на непредвиденные кризисы, из-за чего Еврокомиссия в июне предложила внесение в него дополнительных взносов всеми странами — членами сообщества.

«Конечно, первым приоритетом этого станет Украина, ее поддержка, но также миграция и повышение конкурентоспособности, и мы должны нарастить бюджет, чтобы повысить процентные ставки. 26 стран ЕС (из 27, за исключением Венгрии — прим. ИА Регнум.) согласились с этими приоритетами и согласились предоставить дополнительное финансирование бюджета», — сказала она.

При этом соглашение также отвечает на обеспокоенности стран ЕС в отношении европейских норм, которые ограничивают параметры их национальных бюджетов, добавила глава ЕК.

Фон дер Ляйен уточнила, что ЕК вместе с получением нового финансирования также примет «сложные решения» по перераспределению средств в существующих программах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи для Украины. По его мнению, в организации могут снова рассмотреть этот вопрос в январе следующего года.

Позднее в этот же день глава венгерского правительства заявил, что Венгрия не собирается поддерживать направление помощи Киеву из бюджета ЕС. Он уточнил, что при необходимости Будапешт «нажмёт ручной тормоз» для блокирования такого решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря заявил, что позиция Венгрии по выделению Киеву средств из бюджета Евросоюза — это позиция суверенного государства, у которого есть собственные интересы. При этом представитель Кремля добавил, что отношения Еврокомиссии с Венгрией — это дело Европейского союза, а не России.