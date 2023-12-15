Москва, 15 декабря, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Россия при участии Катара передала украинской матери её двоих детей, воссоединение прошло в катарском посольстве в Москве, сообщил 15 декабря ТАСС.

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Во встрече также участвовали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. Как рассказала украинка, она не видела детей 1,5 года, ожидая возможности забрать их у бабушки с дедушкой.

«Спасибо всем странам, которые участвовали в таком процессе. Я больше года ждала этого коридора, чтобы приехать за детьми», — сказала она.

Женщина сообщила, что повезёт детей в Одессу. Катарский посол высоко оценил роль Львовой-Беловой и поблагодарил российские власти за работу. Детский омбудсмен отметила появившуюся возможность оперативнее возвращать детей родителям.

«Важным моментом, который хочется отметить, стала возможность открытия границы со стороны Украины с Белоруссией для родственников, которые едут за детьми в Россию», — сказала Львова-Белова.

Он сообщила, что ранее это приходилось делать через третьи страны, но, благодаря Катару, процесс получилось упростить.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Львова-Белова опровергла заявления украинской стороны, будто в России насильно удерживают 19 тыс. детей. Она отметила, что в таких сообщениях есть много нестыковок, пишут об удержании детей, которые уже вернулись на Украину.

5 декабря Львова-Белова сообщила о возвращении на родину шестерых украинских детей. Посредником в воссоединении детей выступил Катар.