Москва, 15 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Украина даже с поддержкой Запада никогда не сравнится с потенциалом России, сопротивление Киева бесполезно. Об этом 15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вы [США] должны понимать свою ответственность за это. Вы затягиваете этот конфликт», сказал Песков.

Представитель Кремля также обвинил США в растрате средств американских налогоплательщиков на помощь Киеву. Как отметил Песков, американская помощь не позволила украинской армии добиться успеха на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера 15 декабря также заявил, что конфликт на Украине является гибридной войной, которую США развязали против России. Он подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США всё глубже втягиваются в бездну конфликта на Украине. Он обратил внимание на то, что десятки стран поставляют оружие и боеприпасы киевскому режиму и подталкивают тем самым украинский конфликт к ещё большей трагедии.