Москва, 15 декабря, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Международная выставка-форум «Россия» формирует у граждан представление о разнообразии территорий и в то же время — отсутствии внутренних границ. Об этом 15 декабря в студии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Кадр из видео Алексей Чеснаков

Он добавил, что выставка даёт возможность увидеть все регионы в одном месте, за короткий промежуток времени «посетить» всю страну. По его словам, она одновременно показывает разные периоды развития страны ― прошлое, настоящее и будущее.

«Реальность — это не только то, что нас окружает, а то, что привело к этому, то, что будет с этим. Это наш взгляд на настоящее, на прошлое и на будущее. Выставка позволяет увидеть эти три измерения в одном удобном пространстве», — пояснил политолог.

Эксперт отметил содержательность выставочных мероприятий, стендов и презентаций. Чеснаков добавил, что выставка раскрывает новые возможности для развития России, включая большие проекты, обеспечивающие пространственную связанность России — например, Северный морской путь, транспортные коридоры Север — Юг, высокоскоростные магистрали.

Студия ЭИСИ на площадке международной выставки-форума «Россия» открылась 12 декабря и станет точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестки в целом. Ведущие российские политологи, социологи, общественные деятели и журналисты будут регулярно собираться в студии, чтобы в формате живого диалога анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

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Как передавало ИА Регнум, 4 декабря выставку «Россия» впервые посетил президент России Владимир Путин. Глава государства побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция «Движения Первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер прогулялся по залу «Патриотизм», посетил павильон Минпромторга «Сделано НАМИ», а также осмотрел выставочный павильон «Атом», посвящённый истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

Глава государства заявил, что региональные экспозиции на международной выставке-форуме на ВДНХ являются одними из самых ярких и интересных для посетителей.

Так, 10 декабря в рамках выставки прошли дни Луганской Народной Республики (ЛНР) и Чеченской Республики. Оба региона продемонстрировали свои достижения. 6 декабря состоялись Дни регионов Приволжского федерального округа, где продемонстрировали важнейшие достижения в различных отраслях, проекты по созданию комфортной среды и общественных пространств, промышленный, культурный и туристический потенциал.

Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.