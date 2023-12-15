Москва, 15 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов работать с любым американским коллегой, который учтёт интересы РФ и отнесётся к стране более осторожно, чем предшественник. Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предстоящие президентские выборы в США.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Путин готов работать с любым, кто поймёт, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать её озабоченности», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

При этом представитель Кремля добавил, что при равном выборе российский лидер предпочтёт конструктивного президента США, понимающего значимость диалога со своими зарубежными коллегами. Россия, по словам Пескова, готова к переговорам с США, но на своих условиях.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе прямой линии днём ранее Путин заявил, что нормализация отношений с Европой зависит не только от России, интересами которой пренебрегают, но и от других участников процесса. Глава государства добавил, что Москва долго старалась выстроить отношения с Украиной, но Запад устроил госпереворот, после которого выстраивание нормальных отношений стало невозможным.

Позднее в Госдепе США предложили первый шаг для восстановления отношений с Россией. Глава пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что этому поспособствует освобождение американцев, находящихся в заключении в России. Так он оценил итоги пресс-конференции Путина.