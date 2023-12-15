Москва, 15 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Положительные прогнозы по развитию российско-американских отношений в случае избрания президентом Соединённых Штатов в 2024 году Дональда Трампа безосновательны. По мнению заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, признаков для такого развития событий нет. Об этом он рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Признаков того, что в случае его победы на предстоящих выборах что-то поменяется в благоприятную сторону в плане подхода к России, и вообще, что политика США на российском направлении станет более здравой и ответственной, нет. Положительные прогнозы строить по большому счёту не на чем, хотя кому-то просто хочется верить в лучшее», — указал замминистра.

Он напомнил, что пришедший в 2017 году к власти Трамп проводил более жёсткую политику в отношении России, чем его предшественник Барак Обама, и обошёл его по количеству санкционных волн. Также Рябков вспомнил про угрожающие посты в социальной сети Twitter (сейчас Х) о возможном применении американских ракет. Такими вещами, по мнению высокопоставленного дипломата, не шутят.

Как 28 ноября сообщало ИА Регнум, Рябков заявил, что отношения двух стран находятся в удручающем, плачевном, тяжёлом состоянии. Говоря о диалоге по контролю над вооружениями, он отметил, что не видит основы для возобновления дискуссии по выдвигаемым Вашингтоном вопросам, так как невозможно обсуждать конкретные вопросы, игнорируя общий контекст отношений, подчеркнул он.

3 декабря сообщалось, что во время одной из онлайн-конференций бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что трудность в отношениях США и России заключается в отсутствии диалога между странами. Опытный политик обратил внимание, что самая большая проблема в отношении Вашингтона к Москве состоит в том, что диалога у Штатов с Россией вообще нет.