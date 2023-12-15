Москва, 15 декабря, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». Фестиваль продлится с 15 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. Подробности о юбилейном «Путешествии в Рождество» рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM «Путешествие в Рождество». Тверская улица

«Сегодня мы отправляемся в сказочное «Путешествие в Рождество» уже в 10-й раз — с 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок», — отметил градоначальник. По его словам, в 2012 году, когда организовывалась страсбургская ярмарка на Манежной площади, представители города представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. «Это настоящее новогоднее чудо, которое каждый год с нетерпением ждут дети и взрослые. За 10 лет его посетили порядка 100 млн гостей», — говорится в сообщении Собянина.

Мэр отметил, что в этот юбилейный год фестиваль посвящен Москве и москвичам. «В особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков», — рассказал Собянин. Передать их можно в павильонах «Москва помогает», работающих на фестивальных площадках. Найти площадки очень просто: перед каждым шале установлены яркие флаги «Москва помогает». Пункты работают каждый день с 11:00 до 21:00. «Первую отправку подарков активисты молодежного сообщества «SТОлица» выполнят уже в ближайшее время. К слову, в прошлом году на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» было собрано и отправлено свыше 156 тыс. подарков и более 12 тыс. поздравлений для участников СВО и жителей новых регионов», — добавил Собянин.

Проводимое с 2013 г. «Путешествие в Рождество» стало главным зимним праздником столицы. За прошедшие годы гости фестиваля смогли познакомиться с традициями празднования Нового Года в разных регионах России и самых отдалённых уголках мира. А этой зимой все желающие смогут погрузиться в историю самой Москвы и узнать побольше о новогодних традициях и быте москвичей. Десятый юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдёт в Москве на 36 площадках в центре и жилых районах.