Москва, 15 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении четырёх региональных производителей куриных яиц из-за роста цен. Как стало известно 15 декабря, речь идёт о крымских компаниях, допустивших рост оптово-отпускных цен до 94%, и кировских производителях, повысивших цены до 60%.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских производителей ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское», — сообщила пресс-служба ведомства.

Кировское управление в свою очередь зафиксировало нарушения со стороны ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика».

Как сообщало ИА Регнум, динамика роста цен на куриное яйцо вызвала беспокойство Генпрокуратуры и ФАС, вопрос обсуждался с Минпромторгом, Минсельхозом, Российским птицеводческим союзом и Ассоциацией компаний розничной торговли. С начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63%, только за ноябрь поднялась на 15%.

Во время прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в стране сбоем в работе правительства и извинился за это. По его мнению, это может быть связано с тем, что вовремя не открыли пошире импорт, рассчитывая на большие заработки. После этого министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз работает над стабилизацией цен, увеличивая собственные производства, переводя производителей и продавцов на долгосрочные контракты и прорабатывая вариант обнуления импортных пошлин.