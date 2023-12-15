Москва, 15 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В сексуальном скандале с участием священников раскольнической Кафолической церкви (не входит в РПЦ) в Москве появились новые детали и свидетели. Срок предварительного следствия из-за большого количества материалов и экспертиз могут снова продлить на несколько месяцев, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сама история, в ходе которой вскрылось целое сообщество педофилов под прикрытием религиозного культа в Москве, началась ещё в мае этого года. Точнее, в мае история вскрылась, хотя преступления священники, по версии следствия, начали совершать гораздо раньше. В мае в полицию с заявлением пришли сразу трое прихожан так называемой «Митрополии православной Кафолической церкви» (МПКЦ).

Они сообщили о растлении несовершеннолетних мальчиков несколькими «священнослужителями». На допросах потерпевшие рассказали, что 63-летний «епископ» Мануил, он же Михаил Платов-Потёмкин и его приближённый 23-летний «дьякон» Александр Илюхин собирали в церкви детей, многократно склоняли их к сексуальной связи и повергали насильственным действиям сексуального характера.

Сам Платов-Потёмкин оказался личностью весьма знаменитой в определенных кругах. Он успел засветиться в деле об убийстве священника РПЦ Александра Меня, побыть духовником целого ряда криминальных авторитетов, среди которых Отари Квантришвили. Кроме того, патронировал несколько московских СИЗО, за что, как утверждает МК.ru, получил прозвище «тюремный епископ».

В 2003 году Платова-Потемкина приговорили к 15 годам колонии за педофилию. После освобождения он был под надзором правоохранителей. Однако как рассказал источник, это его не остановило.

После обращения прихожан в полицию, делом заинтересовались уже не только следователи СК, но и УФСБ по Москве.

В апреле самопровозглашённую церковь начали проверять по линии религиозного экстремизма. В результате раскрылись подробности о сообщнике Платова-Потёмкина — «клирике» Илюхине. Изначально молодой священник утверждал, что является внуком Платова, но расследование показало, что родственной связи между ними нет, мужчины были сексуальными партнёрами.

Илюхин родился в Луганске в 2000-м году, и после воссоединения региона с РФ гражданство так и не получил. Как оказалось, ещё несколько месяцев он ездил на территорию Украины, откуда привозил в Москву мальчиков-подростков.

Следствие установило, что для последователей МПКЦ Илюхин был неоспоримым духовным лидером, который мог подавлять волю адептов и получать их тотальное подчинение. При этом Илюхин действовал избирательно, «обрабатывая» только тех юношей, которые были ему интересны в сексуальном плане.

По последним данным, пострадали от действий «священников» минимум четыре мальчика, в том числе двое родных братьев. В ходе обысков у Платова-Потёмкина и Илюхина были обнаружены смартфоны и флешки, на которых хранились файлы, содержащие сцены половых актов между мужчинами, а также снимки голых мальчиков.

Кроме того, в ходе следственных мероприятий в деле появился новый подозреваемый — 21-летний Илья Бункин. Вместе с Илюхиным и Платовым-Потёмкиным он, по версии следствия, неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних прихожан.

Собеседник агентства также рассказал, что Платов-Потёмкин в обмен на секс обещал мальчикам «повышение» — а именно «рукоположение в сан», хотя это не канонично даже по уставу МПКЦ.

Следствие полагает, что таким образом «епископ» хотел создать вокруг себя «круг по интересам», состоящий из гомосексуалистов. Один из свидетелей рассказал, что в 2016 году из-за семейных трудностей жил с Платовым в его квартире в Москве, и тот регулярно домогался его. Также служитель Кафолической церкви показывал ему со своего компьютера порно с маленькими мальчиками, и открыто признавался, что предпочитает секс с юными партнёрами. При этом их он называл «пёсиками», «собачками», «щеночками».

Мужчина отметил, что тогда Платов признавался в существовании в Московской области целого клуба, ориентированного на предоставление сексуальных услуг гомосексуалистам несовершеннолетними.

Все трое — Платов-Потёмкин, Илюхин и Бункин в настоящее время решением суда арестованы до января 2024 года. Уже были проведены десятки экспертиз. Известно, что Илюхин признал вину частично, а Бункин полностью.

При этом следствие, вероятно, продлится дольше отведённого времени, так как необходимо опросить ещё многих свидетелей и провести дополнительные экспертизы.