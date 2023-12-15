Иркутск, 15 декабря, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Не менее 18 автомобилей, включая пассажирский автобус и грузовик, столкнулись из-за прорыва трубы на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«18 автомобилей, в том числе пассажирский автобус столкнулись в Иркутске из-за лужи на дороге. По предварительной информации, прорвало трубу на пересечении улиц Чайковского и Маяковского», — говорится в сообщении.

На морозе вылившаяся жидкость быстро замерзла и дорога превратилась в каток, на котором водители не успевали затормозить и врезались друг в друга.

По данным источника, один человек пострадал и ему потребовалась помощь медиков. Движение транспорта в районе аварии перекрыли в обоих направлениях, на место ДТП прибыли экстренные службы.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря частный автобус с учителями и руководителями образовательных организаций из Костромской области попал в ДТП на границе Ярославской и Владимирской областей. В результате этого один человек погиб и несколько пострадали. Делегация ехала в Москву на закрытие Года педагога и наставника на автобусе частного перевозчика.

Позднее в этот же день стало известно, что количество пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Александровском районе Владимирской области возросло до 28 человек. Двое из них на тот момент находились в тяжёлом состоянии.