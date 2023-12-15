Москва, 15 декабря, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Тушинский районный суд вынес обвинительные приговоры сотрудникам Московского машиностроительного предприятия имени Чернышёва, похищавших запчасти к истребителям МиГ-29. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе столичного управления ФСБ.

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«Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО «ММП имени В. В. Чернышева» и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения», ― говорится в сообщении.

Суд признал организатора преступного сообщества, а также девятерых фигурантов уголовного дела виновными в массовом хищении запчастей и приговорил к лишению свободы сроком до 17 лет.

По данным следствия, участники группировки похищали комплектующие к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств. Всю похищенную продукция предприятия на общую сумму свыше 50 млн рублей изъяли из незаконного оборота.

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Как сообщало ИА Регнум, в январе силовики в Ростовской области вскрыли крупную аферу по хищению средств при исполнении гособоронзаказа. По данным ФСБ, при заключении госконтрактов на производство составной части тактической ракеты злоумышленники похитили около 63 млн рублей. В преступной деятельности замешаны генеральный директор АО «Звезда-Стрела», начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор ООО «ТПК «Горизонт» — ООО «Таганрогский литейный завод».

Армавирский городской суд 11 января признал виновными трёх работников бронетанкового ремонтного завода и их сообщника, которые с апреля 2016 по октябрь 2020 года похищали детали к дизельным двигателям для перепродажи их за границу. В итоге реализовать задуманное они не смогли. Автомобиль с грузом задержали, а обнаруженные детали на сумму 555 тыс. руб. изъяли. Лишь один из четверых подсудимых признал вину.