Краснодар, 15 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Выполняющий тестовый рейс в аэропорт Краснодара самолёт во второй половине дня 15 декабря вылетел обратно в Минеральные Воды.

Пресс-служба аэропорта Краснодара/РИА Новости

По информации «РИА Новости», борт вылетел из воздушной гавани Краснодара в аэропорт Минвод около 15:20 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря Росавиации рассказали, что выполняющий тестовый рейс самолёт приземлился в закрытом для гражданских воздушных судов аэропорту Краснодара. В воздушную гавань прилетел из Минвод самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

Ранее в этот же день директор аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко рассказал, что воздушная гавань готова к возможному открытию её для полётов гражданских самолётов и вся её инфраструктура находится в идеальном состоянии. По его словам, за время приостановки рейсов аэропорт не потерял ни одного квалифицированного специалиста.

Президент России Владимир Путин 14 декабря рассказал, что главный критерий для открытия закрытых в начале спецоперации аэропортов — это безопасность пассажиров. Глава государства уточнил, что это касается и аэропорта Краснодара.

В администрации Краснодарского края 13 декабря сообщили, что в воздушной гавани Краснодара может состоятся тестовый авиарейс. После этого её могут снова открыть для полётов.

Аэропорт Краснодара закрыли из соображений безопасности в конце февраля 2022 года после начала спецоперации. В этот период авиасообщение велось из воздушной гавани Сочи. В общей сложности из-за СВО на юге России закрыли 11 аэропортов.