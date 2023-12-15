Москва, 15 декабря, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Открытие новых объектов в России создаёт ощущение уверенности в завтрашнем дне, заявил 15 декабря президент России Владимир Путин на IV Железнодорожном съезде.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Когда смотришь, что поезда пошли по туннелю, по мосту, какое-то чувство надёги возникает: страна живёт, развивается, добивается результатов, успехов. И, как говорили ещё в советские времена, возникает ощущение уверенности в завтрашнем дне», — сказал он.

Путин подчеркнул, что открытие новых железнодорожных объектов производит большое впечатление на жителей страны, а также чувство благодарности с их стороны. Он добавил, что не нужно говорить о стратегической важности железных дорог, так как все и так понимают это.

Российский лидер поблагодарил железнодорожников за работу, отметив, что награды, которые они получили, показывают внимание и благодарность к этой работе.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 15 декабря в ходе Железнодорожного съезда дал старт движению новой железнодорожной ветке в Мурманской области и по открывшемуся тоннелю в Амурской области. Он рассказал, что российская железнодорожная сеть находится на первом месте в мире по интенсивности работы, обеспечивает 87% грузооборота страны и около трети пассажирских перевозок.

Президент также в ходе выступления на съезде сообщил о планах довести высокоскоростные железнодорожные магистрали в том числе до Луганска и Донецка. Он заявил, что следующие 10 лет станут для страны десятилетием большого строительства и больших проектов.