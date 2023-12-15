Москва, 15 декабря, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Дети из новых регионов России собрались на Форуме молодых талантов в Москве. Мероприятие стало завершающим событием большого проекта «Во имя Zавтра. Лидеры изменений».

Форум молодых талантов проводится в целях выявления и поддержки будущих лидеров изменений — молодых людей, развивающихся в сфере культуры, искусства, науки, спорта. Насыщенная программа включает конкурс-концерт, мастер-классы, творческие сессии, культурные мероприятия.

«Сегодня талантливая молодежь — не только настоящее, но и будущее страны. Ученые, творцы, спортсмены, общественные деятели во все времена двигали страну вперед и работали во благо», — заявила руководитель проекта, директор АНО АСТИК, первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по добровольчеству и молодёжной политике Елена Родионова.

В свою очередьпервый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова отметила, что диалог государства и общества эффективен тогда, когда у одних есть идеи, а у других желание их поддержать.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив АНО АСТИК в 2023 году 30 объектов в ЛНР и ДНР, имеющих историческое и культурное значение, посвящённые выдающимся деятелям страны восстановили и благоустроили благодаря проекту и волонтёрам. Борис Портной, координатор проекта «Во имя Zавтра. Лидеры изменений» по Луганской народной республике отметил, что проекту и его организаторам удалось объединить и чуть ли не в прямом смысле «цементировать» инициативы по увековечению памяти выдающихся людей. Он рассказал, что в ЛНР привели в порядок памятники и мемориальные доски, археологический памятник IX века, увековечили память героев спецоперации.

В форуме приняла участие олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, заслуженный мастер спорта России Татьяна Лебедева. Также состоялась творческая встреча с финалистом международного конкурса популярной песни «Новая Волна» и участником шоу «Голос» Станиславом Даньшиным в формате «100 вопросов «звезде».

Участники форума также посетят выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ.

Форум молодых талантов проходит 14–16 декабря на площадках ГК «Измайлово» и Общественной палаты России.

Как сообщало ИА Регнум, юбилейный фестиваль «Таврида. АРТ» прошёл с 17 по 21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком в Крыму. Этот проект Росмолодёжи в 2023 году состоялся под обновлённым названием «Фестиваль молодого искусства». Участниками фестиваля стали резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и творческих индустрий, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодёжных пабликов, представители студенческих СМИ, а также лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».