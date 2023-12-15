Взрыв гранат на заседания сельсовета в Закарпатье сняли на видео
Киев, 15 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В сети появилась видеозапись момент взрыва гранат одним из депутатов на заседании сельсовета в Закарпатской области на Украине.
На кадрах видно, как взорвалась последняя из брошенных гранат, после чего помещение заволокло дымом от взрыва. Среди разбитой взрывом мебели пытаются передвигаться раненные и уцелевшие участники заседания, некоторые из которых просили о помощи.
Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили, что один из депутатов взорвал несколько гранат на заседании сельсовета в Закарпатье. Не менее 26 человек пострадали в результате взрывов гранат, сам подрывник остался жив, его пытаются реанимировать врачи.
Отмечалось, что депутат стоял на заседании сельсовета около двери и в какой-то момент бросил на пол три боеприпаса, вытащив их из карманов.