Москва, 15 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. электробусов ездят по более чем 100 маршрутам в Москве. Подробнее об электробусах рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничные электробусы

«Свыше 1300 электробусов курсирует по столице — инновационные экологичные машины работают более чем на 100 маршрутах. Сегодня в Москве уже два современных дома для электробусов: «Красная Пахра» и «Митино». Совсем скоро откроется третий — «Салтыковка» в Восточном округе», — написал мэр.

Он также подчеркнул, что перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр. Специалисты моют кузов и дезинфицируют салон, а механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колес и шин. Кроме того, мастера проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств, кнопок открытия дверей и отопителей. В кабине водителя тестируют работу систем управления и контроля, другого оборудования.

«Особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходит в том числе с помощью оборудования телемедицины: водитель самостоятельно измеряет температуру, давление и пульс, а весь процесс записывается на видео. Это существенно сокращает время проверки», — добавил Собянин.