Лондон, 15 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри заявил, что его телефон более 15 лет прослушивался журналистами. Он сказал об этом 15 декабря во время дачи показаний в Высоком суде Лондона, рассматривающем его иск принца против британского таблоида The Mirror. По его мнению, это могло происходить ежедневно, начиная с 1996 года, заканчивая 2011 годом.

Tayfun Salci/Zuma/TASS Принц Гарри

«Они преследовали и донимали нас больше десяти лет. Я говорю «нас», потому что моего брата тоже постоянно изводили. Они создавали большую проблему в плане безопасности и ждали меня там, куда я только собирался приехать», — рассказал принц, говоря о действиях недобросовестных журналистов.

При этом Гарри признал, что не владеет информацией о том, насколько долго нанятые изданием детективы имели доступ к его персональным данным. По словам принца, ещё в старших классах школы он замечал, что сообщения в его телефоне становились прочитанными ещё до того, как он их открывал.

«Я уверен, что в то время взломом телефонов в промышленных масштабах занимались все три издания компании Mirror Group Newspapers, и это не подлежит сомнению», — заявил он.

Принц Гарри подал в суд на три издательские компании в 2019 году, обвинив их в сознательном, но противозаконном использовании его личных данных. К его искам присоединились некоторые британские знаменитости, по заверениям которых подвергшиеся аналогичным действиям.

Как 29 марта сообщало ИА Регнум, королевская семья долго утаивала от принца информацию о прослушке его телефона из-за возможной подачи им иска и придания огласки делу. На слушании по делу против британского издательства Associated Newspapers герцог Сассекский заявил, что ему стало известно об этом только в последние годы. Принц признался в схожих исках против СМИ, поданными связанными с королевской семьёй людьми, после переезда в США в 2020 году. Кроме принца Гарри иски против британского издательства Associated Newspapers подали певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост и баронесса Дорин Лоуренс.