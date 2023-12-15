Тольятти, Самарская область, 15 декабря, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов выступил с предложением использовать в такси в России местные автомобильные бренды. Он обратил внимание на применение европейскими странами локальных марок и призвал учитывать международный опыт. Его комментарий опубликовала пресс-служба автомобильного концерна.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Несмотря на общее экономическое пространство Евросоюза и глобализацию, какие марки автомобилей используются в такси в самых массовых сегментах в каждой из стран, где есть свой автопром? Во Франции это французские марки, в Германии — немецкие, в Чехии, Италии, Испании — это тоже автомобили местного производства. Почему же в России, где в автопром формирует миллионы рабочих мест, должно быть по-другому?», — задал вопрос Соколов.

Комментируя законопроект о локализации марок авто в таксопарках, он призвал спокойно разобраться, уточнив, что возможное принятие нововведение не запретит использовать для перевозок машины иностранных брендов, но предоставит право российским регионам и правительству принимать решения самим. По его словам, это может касаться определённого сегмента или ценового потолка для закупки только местных автомобилей. Так, если таксопарк или самозанятый работает на иномарке, то он сможет и дальше использовать свой автомобиль в качестве такси, пояснил Соколов.

Президент «АвтоВАЗа» отметил, что в России сильно развита сеть такси. В качестве примера он привёл Москву, где этот вид транспорта практически стал общественным. По его данным, в столице ежесуточно таксисты перевозят 1,7 млн человек.

«Поэтому очень важно, чтобы сеть такси по всей стране была устойчива и технологически независима от импорта автомобилей и запчастей», — призвал Соколов.

Законопроект о локализации такси, предложенный главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, даёт правительству право устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси. При этом правительственная комиссия сделала замечания, считая, что необходимо предоставить регионам право самим решать, каким будет минимальное количество легковых такси российской сборки, а также требования по локализации. Вместе с тем комиссия предложила различать эти требования в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципалитете.

Как сообщало 7 сентября ИА Регнум, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал провести реформы ОСАГО для сохранения рынка такси в России. В противном случае, отметил он, может пострадать целая отрасль перевозчиков. До этого специалисты Центра стратегических разработок (ЦСР) предупредили, что с российского рынка такси может уйти треть водителей, а доходы отрасли сократятся на ₽380 млрд, суммарный заработок таксистов может упасть на ₽195,9 млрд, а цены на перевозки поднимутся на 30%.