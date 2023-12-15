Лондон, 15 декабря, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка», который является опорным банком российской промышленности и, в частности, госкорпорации «Ростех». Об этом говорится в обновлённом чёрном списке, опубликованном на сайте правительства Соединённого Королевства.

Михаил Терещенко/ТАСС

Кроме того, запрет ввели на корреспондентские отношения с другими российскими банками. Всего в перечне их 27, находящихся под британскими санкциями. Теперь в отношении них ввели дополнительное ограничение ― запрет на корреспондентские отношения и обработку платежей.

Мера распространяется на такие кредитные учреждения, в частности, как банк «Россия», Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», ФК «Открытие», банки «Санкт-Петербург» и «Зенит», «Совкомбанк», «Альфабанк», «Росбанк», «Тинькофф», ВЭБ.рф.

Также в санкционном списке оказались Уральский банк реконструкции и развития, Индустриальный сберегательный банк, «СМП банк», Московский кредитный банк, Московский индустриальный банк, Международный расчетный банк и Всероссийский банк развития регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 29 позиций. В частности, Лондон ввёл санкции в отношении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Уральской горно-металлургической компании (УГМК), Российской национальной перестраховочной компании, «Красцветмета», Nord Gold, компании Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious, Fly Bridge и 20 физических лиц.

Среди них директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, супруга предпринимателя Алексея Мордашова Марина, швейцарский гражданин Франсуа Морон, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков. Все их активы в случае обнаружения в Великобритании будут заморожены, въезд на территорию страны запрещен.

МИД страны 6 декабря сообщил, что власти королевства введут санкции против иностранных юридических и физических лиц, которые занимаются поставками в Россию комплектующих и оборудования для использования в военных целях.