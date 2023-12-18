Москва, 18 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. В 2023 году каждый 12-й предприниматель страны получил правительственную поддержку через Корпорацию МСП. Годом ранее мерами федерального института развития воспользовалось каждое 17-е малое или среднее предприятие.

Предприниматель

Рост поддержки стал возможным за счет увеличения охвата финансовых программ, запуска механизма «зонтичных» поручительств, развития Цифровой платформы МСП.РФ и расширения квоты на закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса. Стратегия развития Корпорации МСП предусматривает, что по итогам 2025 года господдержкой будет охвачен каждый 5-й предприниматель страны. Это будет достигнуто за счет цифровизации и упрощения процедуры получения поддержки.

Регионами-лидерами по числу получателей поддержки корпорации от общего числа МСП являются Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый 3-й и каждый 5-й предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый 6-й). Лидеры среди крупных регионов — Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области (получателем поддержки в них стал каждый 9-й предприниматель).

По данным Корпорации МСП, компании, получившие господдержку по линии Корпорации, показывают прирост дохода на 19% и рост занятости на 5%. В то же время аналогичные МСП без господдержки смогли получить рост дохода на 6% и сократили занятость на 3%.

«Сегодня благодаря цифровизации государство само предлагает меры поддержки предпринимателям исходя из анализа их деятельности», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он добавил, что в конце 2022 года корпорация запустила цифровой профиль на МСП.РФ. «Платформа точно определяет, что нужно конкретной компании на данном этапе развития и предлагает необходимую поддержку, походящую именно этому бизнесу. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки», — пояснил Исаевич. По его словам, на примере цифровизации работы государственных МФО можно наглядно видеть и анализировать причины отказов в микрозаймах, смотреть долю начинающих компаний.

Расширение господдержки бизнеса, в том числе через ее цифровизацию, предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Он был инициирован президентом Владимиром Путиным и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.