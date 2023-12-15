Киев, 15 декабря, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Машина с польскими номерами сбила троих украинских водителей на границе, сообщил украинский телеканал «ТСН».

Иван Шилов ИА REGNUM

«На пункте пропуска Рава-Русская польский водитель на автовозе сбил на пешеходном переходе трех украинских водителей», — говорится в сообщении.

Сведения о состоянии пострадавших пока не приводятся.

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Как сообщало ИА Регнум, польские перевозчики 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска на украинский границе. Они требуют от властей ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков. На каждом из погранпереходов находится от 20 до 50 грузовиков. Сообщалось, что протестующие пропускают только легковые автомобили, автобусы, транспорт с животными, а также гуманитарную и военную помощь для Украины.

По данным на 10 декабря, на польской стороне в очереди из грузовиков, ожидающих проезда на Украину, стояли 3500 транспортных средств.

Помимо этого, 15 сентября Польша, Венгрия и Словакия продлили ограничения на ввоз украинской агропродукции.