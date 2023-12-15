Москва, 15 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. ВСУ в ходе боестолкновений с российскими войсками в зоне специальной военной операции за неделю потеряли до 335 военных на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, подразделения ВС России за указанный период отразили восемь атак ВСУ, ударив по пяти бригадам в районах Работино и Вербового.

«Потери противника составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — заявил военный.

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