Минск, 15 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В Белоруссии началась внезапная проверка сил противовоздушной обороны (ПВО), в ходе которой также задействуют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба белорусского минобороны.

Владислав Осипов ИА Регнум

«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — говорится в сообщении.

Военные из подразделений ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в заданные районы и начали выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

В ходе проверки задействуют ЗРК С-300 и С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ», — добавили в минобороны республики.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил 26 ноября, что в государствах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже фактически создана единая система, так как с каждой из стран — членов организации у России есть соответствующие двусторонние соглашения. Министр уточнил, что в рамках подписанных соглашений проводятся учения, а созданная система ПВО поддерживается в боевом состоянии.