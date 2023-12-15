Москва, 15 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российские военные за неделю продвинулись на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил 15 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю и отразили 27 атак противника», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Купянска, сёл Синьковка, Ивановка, Ягодное и Петропавловка в Харьковской области.

Украинская армия за неделю потеряла на купянском направлении более 425 военных, а также пять танков, включая Leopard немецкого производства, 11 боевых бронемашин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Конашенков сообщил, что за неделю российским военным сдались в плен 82 украинских военных, причём 25 —за последние сутки.

Кроме того, с 9 по 15 декабря российские военные нанесли 40 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военным аэродромам, арсеналам, складам с артиллерийскими боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.