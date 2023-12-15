Москва, 15 декабря, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

ИА Регнум Заместитель председателя комитета по промышленности ГД РФ, сопредседатель экспертного совета Госдумы по вопросам лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Александр Спиридонов

В феврале 2023 года после визита в Архангельскую область президентом РФ были даны поручения по поддержке лесной промышленности России, и, в особенности, Северо-Запада. Именно этот регион, веками сбывавший продукцию на европейский рынок, наиболее пострадал от западных санкций.

Практически одновременно с президентскими мерами поддержки вышло правительственное постановление №578, резко повышающее ставки арендной платы за лесные участки. Противоречие этого документа духу президентских решений вызвали недоумение у лесопромышленников.

Выросшие в разы платежи по аренде предприятиям предстоит перечислить в начале 2024 года, и по мнению лесопромышленников они могут вызывать кризис лесозаготовок. Есть время отменить постановление, изменить его или перенести ввод в действие на пару лет.

На вопрос ИА Регнум, что в связи с этим предпримут депутаты Государственной думы РФ, ответил заместитель председателя комитета по промышленности ГД РФ, сопредседатель экспертного совета Госдумы по вопросам лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Александр Спиридонов.

Владимир Станулевич: Недавно состоялось заседание Экспертного совета по вопросам лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности при комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Какие вопросы он рассмотрел?

Александр Спиридонов: На рассмотрение экспертного сообщества были вынесены вопросы изменения ставок платы за древесину с 1 января будущего года, совершенствования лесного законодательства по контролю за оборотом древесины, реализации приоритетных инвестиционных проектов и их сырьевом обеспечении.

Об изменении ставок платы за древесину с 1 января будущего года, которые прописаны в постановлении правительства РФ № 578 шумят лесопромышленники всей России. В чём суть изменений? К чему данные изменения приведут?

Постановление правительства РФ №578 оказалось неожиданным сюрпризом для отрасли. Подобный правительственный проект уже выходил лет пять назад, когда тоже предлагалось привязывать разряды такс к автотранспортным путям, сделать другую градацию поправочных коэффициентов по запасу древесины. Тогда документ не был реализован.

Сегодня постановление вышло в гораздо более жестком варианте. Предельный размер увеличивающего коэффициента по запасу древесины в прежней версии планировалось установить в размере 1,13. Сегодня лесозаготовители получили коэффициент 1,3 если смотреть верхний уровень запаса.

Допустим, в северных лесах запасы в размере 200 кубометров на гектар редки. Например, в эксплуатационных лесах Архангельской области усредненный показатель — 121 кубометр. Но если в рамках действующего 310-го постановления Правительства РФ превышение по коэффициенту по такой аренде отсутствовало, то в новой версии документа лесозаготовители получают плюс 6% к базовым ставкам. И это только по одной позиции пункта 1 Изменений.

Гораздо большее беспокойство вызывает редакция подпункта в) пункта 1, которой предлагается считать разряд такс, исходя из кратчайшего расстояния до пункта отгрузки древесины, включая автомобильные дороги. Тип дорожного покрытия для них не устанавливается. Теоретически это любая грунтовка вблизи мест лесозаготовок, включенная в реестр дорог местного значения.

Среднее расстояние вывозки древесины практически по всем предприятиям Архангельской области составляет от 60 км и больше. Лесозаготовительные предприятия региона в основном ориентированы на железнодорожный транспорт, применяемый усредненный разряд такс сегодня — не ниже 5-го.

В новой версии постановления наиболее коротким путем вывозки древесины, очевидно, будет просчитываться межпоселенческая автомобильная дорога. Такие дороги между населенными пунктами часто проходят по территории лесничеств, в границах которых расположена аренда. Автоматически разряд такс понижается на 2-3 позиции, минимальная ставка за кубометр растет.

Кроме того, в будущем году будет проведена ежегодная индексация ставок за древесину на корню — на 4,6%.

Таким образом, по предварительной оценке арендаторов лесных участков, в общей сложности рост объема платежей за аренду лесных участков только в части федерального бюджета превысит 100%, то есть увеличится вдвое.

Кроме платежей по минимальным ставкам, арендаторы платят за леса в бюджет субъекта РФ. В Архангельской области региональный коэффициент превышения по договорам аренды установлен в размере 1,7. Соответственно, еще 70% к объему платежей по минимальным ставкам.

Кратный рост финансовой нагрузки спровоцирует кризисную ситуацию в лесозаготовках и, по цепочке, в перерабатывающем секторе, который их финансирует.

Что экспертный совет предложил изменить?

По результатам состоявшегося обсуждения члены экспертного совета отметили, что устанавливаемый с 1 января 2024 года порядок определения арендной платы за единицу объема лесных ресурсов требует ряда существенных корректировок.

Надо исключить использование в качестве пунктов примыкания, для определения разрядов такс, федеральных дорог общего пользования категорий автомагистрали и скоростные дороги, из-за имеющихся ограничений по примыканию к ним лесных дорог, а также дорог перемещение по которым автомобилей повышенной грузоподъёмности является платным.

Следует ограничить использование в качестве пунктов примыкания, для определения разрядов такс, дорог местного значения только дорогами, содержание которых осуществляется за счет соответствующих бюджетов и (или) дорожных фондов;

Мы предложили исключить в нормативных документах использование в качестве пунктов примыкания, для определения разрядов такс, дорог, создаваемых лицами, использующими леса за свой счет и дорог, затраты на содержание которых несут лица использующие леса.

Нужно закрепить в нормативных документах механизм корректировки размера арендной платы в случае если при составлении таксационного описания лесосеки выявлено существенное расхождение в определении ликвидного запаса древесины на одном гектаре по сравнению с данными содержащимися в государственном лесном реестре.

Мы с коллегами — депутатами Государственной думы — будем добиваться, чтобы рекомендации экспертов были услышаны правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, а в случае необходимости, сроки вступления норм постановления правительства РФ № 578 были перенесены на более поздний период.

Какие проблемы контроля за оборотом древесины озвучивались в ходе круглого стола?

Проблемы при заключении и учете сделок с древесиной в Государственном лесном реестре. В ходе обсуждения выработали рекомендации по внесению изменений в правила ведения Государственного лесного реестра (ГЛР), утвержденные постановлением правительства РФ от 25 августа 2023 г. №1378, в части исключения необоснованных случаев отказа оформления сделок в ГЛР.

Что в действующих нормативных документов надо изменить чтобы в условиях санкций продолжались инвестиции в лесную промышленность?

В первую очередь, предоставить право инвестору самому определять срок на который будет заключен договор аренды лесных участков, предоставляемых в качестве меры государственной поддержки реализации инвестиционного проекта. Естественно, в пределах предельных сроков, минимального и максимального, установленных Лесным кодексом Российской Федерации, от 10 до 49 лет.

Также инвестору должна быть предоставлена возможность замены узлов и комплектующих основного технологического оборудования, произведённого в недружественных странах, и уже исчерпавшего сроки эксплуатации, или попросту вышедшего из строя, аналогичными узлами и агрегатами, комплектующими отечественного производства.

Также, Минпромторгу России рекомендовано проработать возможность увеличения количества изменений в приоритетные инвестиционные проекты в целях развития лесного комплекса инвестором: не более трех раз при реализации инвестиционного проекта стоимостью не более 1,5 млрд рублей; не более пяти раз при реализации инвестиционного проекта стоимостью более 1,5 млрд рублей.

Возможность продления сроков выполнения обязательств инвестора, предусмотренных пунктами 7, 8 постановления правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190, а также пропорционального смещения сроков мероприятий поквартальных графиков инвестиционных проектов также будет изучена специалистами Минпромторга России.