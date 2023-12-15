Вашингтон, 15 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Киев в течение нескольких месяцев просил у Вашингтона вертолёты AH-1Z Viper, снятые с вооружения в США. Однако безуспешно, получить их Украине так и не удалось. Об этом в интервью газете The Times сообщил украинский полковник из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрий Кулькевич.

Michael Steinebach/Global Look Press

Он уточнил, что речь идёт о вертолётах AH-1Z Viper.

«Переговоры велись на протяжении нескольких месяцев о предоставлении 16-24 вертолётов», ― говорится в сообщении.

Полковник добавил, что сейчас переговоры фактически провалились, так как в Конгрессе США всё ещё обсуждают, выделять ли Украине новое финансирование на следующий год.

Кулькевич пояснил, что выбор Киева пал на AH-1Z Viper вместо ударного Apache, так как у последнего слишком сложные системы, что требует время на переобучение пилотов.

Сейчас украинские пилоты совершают вылеты на вертолётах, собранных в 1960-70-х годах. При этом из-за неисправностей и дефицита ракет, многие миссии вынужденно отменяются.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы заявило, что Украина запросила у США системы ПРО, истребители и вертолёты. По данным издания, список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей минобороны Украины официальные лица ведомства представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне.

В перечень украинцы включили системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолёты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 10 декабря заявил, что Киев хотел бы получить от западных союзников 150 боевых самолётов для замены техники советского производства в ВСУ. Он отметил, что речь идёт о боевых самолётах, плюс учебные. Как утверждает Игнат, основным боевым самолётом, который должны предоставить Киеву, станет американский истребитель F-16. По его словам, Киев ведёт консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 7 декабря признал, что США стоят перед выбором — стоит ли продолжать поддерживать Украину деньгами или позже придётся расплачиваться кровью американцев.