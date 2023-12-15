Минск, 15 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Запад, который считает возможным победу нацистского режима на Украине над Россией, не понимает реального расклада сил. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Mykola Tys/Global Look Press

«Если кто-то обуславливает будущие контакты с Россией необходимостью победы нацистского режима <…> этот человек ничего не смыслит в политике и не понимает в реальных раскладах сил», — сказал Лавров.

Глава МИД в этой связи добавил, что с такими людьми российской стороне разговаривать не о чем.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Лавров заявил, что западные лидеры делают невежливые призывы к российским соседям, склоняя их к разрыву отношений с Москвой. Он отметил, что Запад старается набиться в друзья к соседям России при условии, что они разорвут отношения с Москвой. Министр подчеркнул, что западные страны всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу.

Президент России Владимир Путин, говоря об аплодисментах украинскому нацисту в парламенте Канады, заявил 10 декабря, что Запад готов сотрудничать с кем угодно.

В сентябре на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего участника подразделения СС Ярослава Хунку. Под аплодисменты его представили как «борца за украинскую независимость против русских» в годы Второй мировой войны. Позднее канадские дипломаты направили извинения за чествование эсэсовца.