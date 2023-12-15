Москва, 15 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова представили шестой ежегодный рейтинг устойчивого развития арктических регионов за 2023 год «Полярный индекс». Мурманская область, Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в тройку лидеров по показателям в областях экологии, социальной ответственности и экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Рейтинг оценивает устойчивое развитие регионов, которые полностью или частично входят в состав Арктической зоны России, от Карелии до Чукотки.

Возглавила рейтинг вновь Мурманская область, которая продемонстрировала наилучшее соотношение показателей, учитываемых экспертами при оценке устойчивого развития. В тройку лидеров также вошли Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Четвертое место заняла Архангельская область, пятое — Красноярский край, шестое — Чукотский автономный округ. Замыкают рейтинг Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Республика Карелия.

«С прошлого года на своих местах остались лидеры рейтинга. При этом они выровнялись по ключевым значениям устойчивого развития», — прокомментировал директор центра экономических проблем развития Арктики на экономическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Никоноров. Он отметил, что Ямало-Ненецкий автономный округотделяют от второго и первого мест буквально доли сотые доли итогового индекса. «В то же время, по-прежнему велик разрыв между регионами из первой тройки и другими участниками. Но и в отстающих регионах мы фиксируем улучшение большинства показателей», — добавил Никоноров.

Эксперт отмечает, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию и объективные макроэкономические сложности, арктические территории продолжают планомерно работать над улучшением экологических и социальных показателей. «Это особенно важно в контексте исполнения таких документов, как Стратегия развития Арктики до 2035 года и Стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года. Немаловажно, что в международном контексте регионы АЗРФ продолжают выполнение взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату и по достижению целей устойчивого развития ООН», — сказал Никоноров.

Председатель правления ПОРА, член Общественной палаты России Николай Доронин уверен: три мощных региональных центра арктического макрорегиона заслуженно занимают призовые места. «Мурманская область — это флагман развития Арктики. Здесь за счет активной позиции губернатора Чибиса много региональных инициатив в области экономики и экологии находят поддержку федерального центра, развитию социальной сферы содействует стратегический курс «На Севере — жить!», — отметил Доронин. Он добавил, что Ямал — это самая крупная региональная экономика всей Арктики, регион, который добывает львиную долю российского газа, но при этом внимательно относится к экологии и активно развивает социальную сферу. В свою очередь, Якутия — самый большой по площади субъект РФ, здесь отработаны многие прогрессивные экономические и социальные практики, деятельность научных организаций, в том числе республиканской Академии наук, содействует сохранению окружающей среды.

По мнению председателя правления ПОРА, инициативы в области устойчивого развития этой арктической тройки лидеров универсальны и применимы в других регионах Арктической зоны РФ.

Рейтинг устойчивого развития «Полярный индекс» оценивает, насколько регион соответствует стандартам в области экологии, социальной ответственности и экономики. Эти три аспекта составляют треугольник устойчивого развития — универсальную модель развития человеческих сообществ, разработанную ООН. Показатели, по которым ранжируются регионы, оцениваются на основе данных, взятых из открытых источников, в том числе Росстата.