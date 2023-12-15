Москва, 15 декабря, 2023, 14:35 — ИА Регнум. «Газпром капитал» успешно закрыл книгу заявок на выпуск облигаций с переменным купоном с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд рублей на срок 4 года со спредом к RUONIA 130 б. п. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил организатором и агентом по размещению.

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В нынешних рыночных условиях инвесторы проявляют высокий интерес к выпускам корпоративных эмитентов с плавающей процентной ставкой. Воспользовавшись рыночным окном, Газпром оперативно вышел на рынок с предложением новых облигаций, объявив премаркетинг за день до книги 12 декабря 2023 года.

Выбор правильного момента и оптимальный срок обращения позволили собрать значительный спрос инвесторов и увеличить изначально объявленный объем выпуска с 30 млрд рублей до 40 млрд рублей. Выпуск стал очередной эталонной сделкой «Газпром капитал» и был размещен без премии ко вторичному рынку.

Основными инвесторами стали банки и управляющие компании, а также страховые компании и частные инвесторы.

Размещение выпуска запланировано на 19 декабря 2023 г. на Московской бирже.