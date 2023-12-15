Париж, 15 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Европарламенте депутат от Франции Тьерри Мариани напомнил, что Турция 18 лет ждёт начала переговоров о вступлении в ЕС и призвал прекратить потакать мечтам Украины о членстве. Об этом политик написал в социальной сети Х (ранее Twitter).

(сс) Wsqxdsax Реджеп Эрдоган

«Эта Еврокомиссия, которая сменится в сентябре, продолжает поддерживать иллюзии украинцев. Безответственность! Напомню: переговоры о вступлении Турции в ЕС идут с 2005 года и, вероятно, никогда не закончатся», — подытожил евродепутат.

Во время саммита ЕС, проходящего 14–15 декабря в Брюсселе, сообщество приняло решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии.

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, главы стран — участниц ЕС провели голосование относительно начала переговоров о членстве Украины в Европейский союз. В какой-то момент оно зашло в тупик, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул помещение. В итоге саммит ЕС принял положительное решение о начале переговоров с Киева, а Орбан в то же день заявил, что не принимал участия в выработке такого решения.

На следующий день венгерский премьер сделал заявление, что Будапешт не помешал странам ЕС принимать решение о начале переговоров с Украиной о членстве, так как у него будет возможность ещё 75 раз остановить это процесс. Орбан обратил внимание, что окончательное решение в организации должны утвердить все 27 парламентов стран-членов.

Переговоры о принятии Украины в Европейский союз ведутся многие годы, однако с началом специальной военной операции в феврале 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подал заявку на вступление в сообщество.

Для того, чтобы начать предметные разговоры о членстве, Брюссель рекомендовал Киеву провести правовые реформы в области антикоррупционного законодательства и деолигархизации, защитить права нацменьшинств.