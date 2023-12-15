Краснодар, 15 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Аэропорт Краснодара готов к возможности открытия и вся его инфраструктура находится в идеальном состоянии. Об этом 15 декабря рассказал журналистам управляющий директор воздушной гавани Дмитрий Кириченко.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, все службы воздушной гавани работают штатно и ведут тренировки, при этом за время ограничений на полёты гражданских самолётов в аэропорт Краснодара его службы продолжали подготовку и повышали квалификацию.

«Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии. Мы готовы к возможному возобновлению работы нашего аэропорта», — сказал он.

В период закрытия воздушной гавани для полётов гражданских рейсов она не потеряла ни одного квалифицированного специалиста, добавил управляющий.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 декабря Росавиации сообщили, что тестовый рейс приземлился в ранее закрытом аэропорту Краснодара. Туда прибыл самолёт Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.

Президент России Владимир Путин 14 декабря отметил, что главным критерием для открытия закрытых в начале СВО аэропортов является безопасность пассажиров. Он добавил, что это касается и аэропорта Краснодара.

В администрации Краснодарского края 13 декабря рассказали, что в аэропорту Краснодара 15 декабря состоится тестовый авиарейс. После этого воздушную гавань могут открыть для полётов гражданских самолётов.

Аэропорт Краснодара закрыли из соображений безопасности в конце февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Всё это время авиасообщение велось из воздушной гавани Сочи, из-за спецоперации на юге России закрыли в общей сложности 11 аэропортов.